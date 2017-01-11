雲林禽流感 嘉義籲養禽業者防疫
雲林縣養禽場近來接連爆發H5亞型高病原性禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所呼籲養禽場業者，除落實各項防疫工作外，若發現飼養禽隻發生異狀，儘速通報防疫機關處置。
嘉義縣家畜疾病防治所今天表示，鄰近縣市發生H5亞型高病原性禽流感，家畜所提高警覺，除對禽場密集區公共區域消毒外，也呼籲養禽場業者，病死禽隻務必送交合法清運業者處置，不要隨意棄置。
嘉義縣家畜所長李建霖表示，非法棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法處1到5年徒刑、併科罰金新台幣300萬元，若因而造成疫情蔓延，將依違反動物傳染病防治條例處3年以下徒刑或拘役，併科100萬元以下罰金。
李建霖說，養禽場及產銷業者應落實防鳥設施，並加強人車門禁管制、人員、各式車輛、運輸載具、器具進出消毒及避免其他動物進出場區，唯有業者自主落實各項軟、硬體生物安全措施，主動通報疑似案例，才能大幅降低疫病傳入及傳播風險。
李建霖籲請養禽業者，務必自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有發生異狀，儘速通報防疫機關處置，未主動通報疫情者，不予補償，並依規定裁罰。1060111
(中央社)
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