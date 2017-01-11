化療戴假髮忘卻痛苦 女星：對我是一大救贖
本土劇演員李沁凝，在《世間情》、《甘味人生》等戲劇皆有亮眼演出，不過私下卻因罹患卵巢癌，為做化療把長髮剃光，近日回到醫院做追蹤時，發現一切指數都良好，讓她鬆了口氣。
李沁凝臉書透露化療過程，她表示首次化療結束後的十天，大部分頭髮就已經掉光，好友知情後便送了兩頂合適的假髮給她，讓愛漂亮的她仍可做各式各樣的造型，也能稍微忘卻痛苦多些快樂，不諱言對當時而言可說是一大救贖。
雖然頭髮逐漸長出，假髮也沒再戴了，但李沁凝表示這並非只是假髮如此單純，而是在人生艱難時期隨時提醒她，要抱持著珍貴的心意並提醒感恩的存在，更讓她在抗癌過程學會到勇敢，充滿洋蔥的文章再度惹哭粉絲。
(中時電子報)
關鍵字：李沁凝
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