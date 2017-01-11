里約奧運過後 馬拉卡那球場遭棄置

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巴西政府為迎接2014年世界盃足球賽和2016年里約奧運，耗巨資修建馬拉卡那足球場，但現在球場卻被棄置，沒有電力，草坪狀況糟糕。

里約熱內盧足球聯盟（Ferj）今天還收到匿名投訴，稱有犯罪分子潛入馬拉卡那（Maracana），盜走滅火器、水管、電視，以及具歷史價值的銅像，「球場的現況與未來堪虞。」

聯盟已召集里約各大足球俱樂部開會討論有關馬拉卡那的使用，並要求里約州政府立即採取保護球場措施，防止這座國際級規模足球場遭掠奪和搗毀。

馬拉卡那為巴西舉辦1950年世界盃足球賽所興建，過去幾年為迎接2014年世界盃足球賽和2016年里約奧運，里約熱內盧州政府耗資巴西幣13億元進行球場翻新工程。

但里約奧運結束後，球場就被棄置，並在等候法律解決糾紛。

馬拉卡那足球場由巴西建設公司Odebrecht為首的「馬拉卡那合會」負責管理，建設公司因捲入巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案，要求終止合約。

然而，無論是合會還是州政府，都將足球場遭棄置的責任推給2016年里約奧運籌委會，認為奧運組織機構應負責將球場「完璧歸趙」。

合會要求籌委會對舉行奧運和殘奧運活動在球場造成的毀損進行修復，但籌委會卻因債台高築，而州政府也是「泥菩薩過江，自身難保」，拒絕伸出援手。

足球場的管理僵局，讓馬拉卡那陷入乏人問津的境地。去年，奧運和殘奧運舉行之前，只有里約足球錦標賽2場決賽在馬拉卡那進行；奧運和殘奧運結束後，馬拉卡那只進行7場正式比賽。1060111

(中央社)