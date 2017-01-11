巴西監獄依幫派不同分隔囚犯

巴西媒體調查指出，犯罪幫派已成為全國監獄內區隔囚犯的非正式標準，至少13州和聯邦特區依此標準分隔獄囚。

巴西「環球報」（O Globo）指出，這是唯一可以保障與犯罪團體有關的囚犯性命的方式，也顯示各州政府對監獄系統失控的情況。

里約監獄黑幫「紅軍團」（CV）和聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」（PCC）是人數最多的組織，里約等州政府甚至為特定幫派預留特殊監獄，其他州則將牢區隔離。

東北部馬蘭豪（Maranhao）州約2600名囚犯與犯罪幫派有關，該州監獄管理廳指出，一般根據坐監制度或受刑人自我聲明其人身安全是否受威脅，對犯人進行分離。

南部南大河（Rio Grande do Sul）州也採取相同方法，以牢區隔離敵對幫派的犯人。該州監獄服務督察處聲明指出，在識別受刑人身分時，犯人即自我聲明想待在哪個團體。

聯邦特區監獄系統督察處總督導諾蓋拉（Guilherme Nogueira）指出，當地沒有特定幫派專屬監獄，但在監獄內將「首府第一司令部」和「紅軍團」的成員分開監禁，就算被關在同一牢區，也在不同牢房。

東北部北大河（Rio Grande do Norte）州有地方監獄黑幫「犯罪公會」（SC）成員專屬監獄，此幫派的人數在該州比「首府第一司令部」成員多。但在占地面積巴西最大的Alcacuzru監獄，兩幫囚犯共同生活，每個幫派在1棟監獄樓，不屬於任何幫派的犯人在另1棟樓。

該州司法人權廳長維格里諾（Wallber Virgolino）指出，將幫派這樣分開是將他們置於平等地位，就算各幫派想剷除對方，若無必勝把握，也絕不敢輕舉妄動。

至於如何削弱監獄黑幫的勢力，維格里諾指出，首先應恪守監獄規定，嚴禁武器和毒品流入。

不過，前國家公共安全處長暨前聖保羅軍警司令費柳（Jose Vicente da Silva Filho）不認同這項做法。他認為這樣一來，等於將監獄交給幫派分子，讓幫派老大在監獄坐大。

里約監獄系統公共辯護小組督導巴瑟洛斯（MarlonBarcellos）指出，面對目前的監獄情況，依幫派分開囚犯，確實可保障受刑人的人身安全，但也更容易讓幫派吸收新成員。1060111

(中央社)