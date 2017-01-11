民主與信念 歐巴馬芝城發表告別演說

美國歐巴馬總統今返回芝加哥，發表任內的告別演說。（圖/美聯社）

即將卸任的美國總統歐巴馬（Barack Obama），於今日回到自己的家鄉、也是他從政之路的起點- 芝加哥，發表他任內的告別演說。在長達1小時的演說中，歐巴馬總統不斷地提到「民主」與「信念」兩個詞，他希望所有美國民眾能堅守自己和國家的信念，相信並監督民主制度。並在演講中細數這8年執政的政績，最後還感性地向妻子蜜雪兒（Michelle Obama）和大女兒瑪利亞（Malia Obama）告白，以及感謝多年的副手搭檔拜登（Joe Biden），感謝所有美國人對他的支持，擔任總統將是他這生最大的榮耀。

美國歐巴馬總統告別演說直播。

歐巴馬總統將迎來任內告別演說。（圖/美聯社）

出發前往芝加哥前，歐巴馬總統與空軍一號的機組員合影留念。（圖/美聯社）

歐巴馬總統於台北時間11日早上10點抵達位於芝加哥的會場，一出場就受到台下群眾極為熱烈的歡呼長達3分鐘之久。歐巴馬一開場就先感謝所有美國人民對他的支持，讓他有幸成為一個好的總統，並提到自己在芝加哥的年少歲月。此時，台下傳來「再任4年」的呼聲，歐巴馬堅決地搖搖頭表示，「我不可以！」。他強調，民主和自由是美國的國父們留給我們最大的資產，一代傳一代，雖然民主運作並不容易，但我們依然成功了。

在台下聆聽的副總統拜登（圖左一）和妻子吉兒（圖左二），以及第一夫人蜜雪兒（圖右二）和長女瑪利亞（圖右一）。（圖/美聯社）

歐巴馬總統在演說中，說到對妻子蜜雪兒的告白時，忍不住流下眼淚。（圖/美聯社）

位於芝加哥的會場幾乎百分百的滿座，群眾們各個都非常激動。（圖/美聯社）

接著歐巴馬提到健保改革、失業率降低和美古關係解凍的「改變」，是來自於人民對我的信任產生。他希望10天後，民主的精神可以順利傳承至他的繼承人川普，就如同小布希總統當年把國家交給他一樣。此時群眾再次發出失望的歎息聲，也立即被歐巴馬制止。話鋒一轉，歐巴馬提到經濟，他強調，我們（政府）應該要讓民眾生活更好，發展更大範圍的中產階級並讓更多人能購買自己的房子。

提到對外貿易政策，歐巴馬強調，「我同意川普部份意見，我們的貿易是該尋求平等而非免費贈與。對於種族議題，我希望美國別再因為路上的孩子膚色或長相不同於眾人，就歧視和針對人家，未來的一天，他們也將成為我們的驕傲和代表。法律永遠跟不上，也永遠不夠用，是我們的心要做改變。少數族群的聲音更需要被重視，過去他們的抗議與遊行，並不是要求特權待遇，不過就是一個平等對待。」

歐巴馬認為美國多數人太容易待在自己的「舒適圈」內，只願意接受和自己相同膚色、理念、宗教和社群媒體的人們，也只願意看見和聽見你「願意接受」的訊息。他希望大家能夠敞開心胸，大方接受各種資訊，只要它是正確、有意義且能幫助你成長的，都應該聽取並接受。他認為，「拒絕解決和承認問題，不只是對下一世代的背叛和不公平，更是對於開國元勳們的不信任。」他更感謝所有美國辛苦的情報機構與執法部門，在他任期境內沒有任何預謀恐攻最終真正發生，並預計伊斯蘭國很快將被消滅。

但民主往往容易被「恐懼」打敗，歐巴馬譴責所有利用武力和恐嚇造成民眾恐慌的國家，他希望美國人民自己要先相信自我價值，這樣才不會被伊斯蘭國洗腦、或是那些欺負鄰居的惡霸的同路人，像是中國與俄羅斯。最後，歐巴馬呼籲所有美國民眾，不要忘記你我所擁有的權力和義務，是你們給予政府權力。我們的民主制度需要你！如果你對選出的人不滿，那就自己出來選吧！

回憶這8年來的過往，歐巴馬表示，「我看過年輕的畢業生、前線的官兵們、傷心欲絕的家屬、發現新知的科學家和最年幼的孩童，我依然充滿信心，希望你們也充滿信心。」並感性地對在場聆聽的第一夫人蜜雪兒表達感謝之意，感謝她這麼多年對家庭、對女兒和對家庭的付出，並且讓全美國年輕一代有了一個新的「模範表率」！對於家人，歐巴馬只有滿滿的感謝和淚水。

對於副總統拜登，歐巴馬感謝他這8年來的支持與鼓勵，不僅是個稱職的副手，更是一個好朋友，他未曾遲疑或懷疑自己當年的選擇。對於白宮員工們，他表示，是你們給了我無窮的能量與力量；更感謝所有美國人民，他相信這一代、甚至下一代，會比當年開國之初的美國更加有活力。歐巴馬，「能擔任總統為民服務，是我此生最大的榮幸。我希望你們能持續相信你自己，為美國的未來帶來更好、更多的改變。是的，我們可以！當然，我們做到了！」

演講結束後，歐巴馬總統邀請蜜雪兒和在場的大女兒瑪利亞，以及副總統拜登夫婦上台，一同接受群眾的歡呼與鼓掌。

(中時電子報)