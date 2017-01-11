奧蒂嘉就職演說 唯一提到元首就是蔡英文
蔡英文總統今天出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮，就職典禮在信仰廣場（Plaze de la Fe）舉行，奧蒂嘉長達近兩小時的演說，提到尼加拉瓜的經濟及能源發展時，突然介紹台灣，並向在座所有貴賓及支持者介紹蔡英文總統，蔡英文總統聽到奧蒂嘉說到「台灣蔡總統」關鍵字，立即起身向大家致意，在場人士給予熱烈掌聲，成為唯一被奧蒂嘉提到的元首。
當地時間下午4時30分，各國領袖陸續進場，蔡英文總統上台之後，也和各國領袖交談，展現十足親和力，也不時跟台下近萬名群眾打招呼，奧蒂嘉總統則穿梭在薩爾瓦多總統桑契斯、宏都拉斯總統葉南德茲等領袖間，不過都只簡單打打招呼。
蔡英文總統與10位中南美洲國家元首政要和奧蒂嘉坐一起，位置被安排在中心，總統的左手邊是尼加拉瓜副總統，同時也是奧蒂嘉夫人穆麗優，再左邊就是奧蒂嘉本人。蔡總統右手邊則是薩爾瓦多總統桑契斯、宏都拉斯總統葉南德茲。國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維，則坐在緊鄰元首桌的右後方第一排，立委則坐在主舞台前方。
宣示典禮前，主辦單位安排不少傳統歌舞表演炒熱氣氛，約當地時間傍晚六點，宣誓典禮開始，奧蒂嘉開始宣示宣誓，他的宣誓內容向革命列致意，並在議事錄上簽名。擔任監誓人的國會議長波拿士也詢問奧蒂嘉，是否帶領尼加拉瓜人民走向繁榮幸福快樂使命？奧蒂嘉回答：我可以。隨後為奧蒂嘉披掛勳帶。
就職典禮在奧蒂嘉長達近兩小時的不看稿演講中後，唱國歌結束。
(中時)
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