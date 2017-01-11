美F-35首度海外部署 派駐日岩國基地

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美國陸戰隊今天表示，已派出1個F-35B匿蹤戰鬥機中隊前往日本。這是美國準總統川普密切關注、備受爭議的F-35首次海外部署。

法新社報導，10架F-35派駐位於日本本州岩國的美國陸戰隊航空基地，成為長期因技術問題和成本超支所擾的F-35重大里程碑。

洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的2443架F-35戰機，研發與採購總價高達3790億美元，現已是史上最貴的飛機，其成本還可能更進一步攀升。

岩國基地部署的F-35戰機屬於陸戰隊專用的型號F-35B，可執行短場起飛和垂直降落。

川普上月推文希望洛克希德馬丁的對手波音公司（Boeing）提出替代選擇的報價，在航空界引發軒然大波。1060111

(中央社)