全球減少鹽量攝取 研究：每年救百萬人
今天發表的研究報告說，全球民眾只要減少鹽量攝取10%，就能拯救數以百萬條生命。
法新社報導，政府主導的公共服務運動，每年只要在每人身上花費10美分，就能大幅降低高鹽引發心臟病與中風造成的死亡率與殘疾率。
研究作者在英國醫學期刊（BMJ）總結，即使沒有涵蓋健康照護經費，「我們發現推動政府支持的全國政策，10年內讓民眾的鈉攝取量降低10%，即具有經濟效益」。
根據世界衛生組織（WHO），多數成人都食用超過每日2公克的建議最大鹽類攝取量，導致每年165萬人死於心臟疾病。
研究顯示，降低鹽類攝取的全國政策，可讓高血壓與心臟疾病患者人數減少下來。
不過，全球只有少數幾個國家評估執行這類計畫的成本。
傅萊曼營養科學與政策學院（Friedman School ofNutrition Science and Policy）研究人員莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）領導的團隊與業界合作，替183國計算實施「軟性規範」政策的成本。
他們考量到每國的年齡與性別分配，估算成本與健康效益，也統計藉由低鹽飲食避免因健康狀況不佳而損失的失能調整後生命年（disability-adjusted life years）年數。
研究推論，減少鹽量攝取10年，每年可避免約850萬個失能調整後生命年，這10年每人平均僅需花費1.13美元。
他們指出，每年花在獲得健康生活的成本，大致跟目前花在預防心血管疾病的藥物相同。（譯者：中央社張曉雯）1060111
(中央社)
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