一例一休影響 校長協會盼增校園警衛

勞基法修法「一例一休」上路引起許多爭議，校園也受波及。全國中小學校長協會今天指出，校園警衛面臨加班費暴增問題，影響校園開放政策，盼政府增加警衛編制。

政府推動校園開放政策，除了上課期間，也適度開放校園讓社區民眾運動、休閒，但這些都需要警衛人力維持。校長協會指出，「一例一休」恐使警衛人事成本增加，原有的人力編制不足應付多元的校園活動，也有違反勞基法工時的疑慮。

校長協會認為，「一例一休」上路後衝擊最大的是兼辦社區大學、夜間補校的中小學，勢必面臨加班費大增的問題。

校長協會指出，部分學校以場地出租收入來支應警衛人事成本的增加，但這項收入有「城鄉差距」且不穩定。校園也不可能完全用「保全」取代警衛，因為保全多是線上控制，沒有實質人員駐校。

校長協會呼籲，縣市政府在「一例一休」上路初期，應以輔導取代開罰，避免學校動輒得咎。另外，學校的人事費用本來就沒有編列加班費，也難以透過補休、招募志工方式因應，根本作法還是增加校園警衛編制，呼籲政府檢討人事經費。1060111

(中央社)