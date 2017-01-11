王菲、張柏芝誰身材好？ 謝霆鋒怒吼說...
謝霆鋒、張柏芝和王菲三人感情糾葛數十年，謝霆鋒2011年結束與張柏芝5年婚姻後，2014年與王菲世紀大復合，小倆口戀情穩定，一舉一動都備受矚目，而近日網路上再瘋傳一段謝霆鋒受訪影片，他被問到王菲、張柏芝誰身材好，謝霆鋒面露殺氣怒吼「你新來的啊？！」
近日一段謝霆鋒受訪影片在網路又爆紅，影片中謝霆鋒被追問比較愛爸爸還媽媽、自評性能力等辛辣問題，而當他被問到「王菲和張柏芝誰的身材比較好？」謝霆鋒先是沉默，主持人蔡康永在旁緩和氣氛說：「喝點水吧！」
面對提問，謝霆鋒面露殺氣，接著怒吼「你新來的啊？！」也讓蔡康永直說「不要再問他發脾氣的問題」。該影片是謝霆鋒多年前參加錄影，與阿雅玩遊戲，兩人輪流吃可能有包芥末的泡芙，一邊回答「發問先生」的問題，每個問題都辛辣十足。
(中時電子報)
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