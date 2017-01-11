父親的眼淚喚回司法正義 妻女遭殺死 凶手判處死刑

新北市黃姓男子4年前在軍中服役時，因不甘王姓女友與他分手，竟潛入女方住處勒死她母親後再姦殺她，王女的父親手捧遺照含淚出庭希望黃男判死；高院更一審痛斥黃男姦殺王女後，還冷血擦拭其下體、泯滅人性，屬兩公約「最嚴重犯行」，今日將他判處死刑，全案可上訴。

23歲的黃男服役時，不滿高中就結識的王姓女子要求分手，且持續向他催討20萬元借款，他於是利用部隊放假回家機會，蒙面侵入王女住處。黃男先以童軍繩絞殺躺在椅上休憩的王母後，在屋內等侯王女下班，將她綑綁後加以性侵，然後再用童軍繩勒死她。

王父回家因大門反鎖無法進入，黃男趁王父下樓找人開鎖時，逃到王家頂樓藏匿，警方據報趕到，在頂樓逮捕已躲4個多小時的黃男。黃男落網時冷血稱「勒死比較不痛苦」，還形容勒王女時「勒到她鼻血都噴出來」，手段凶殘。

黃男在法院審理期間，不斷地對死者家屬說「對不起」，還說他在看守所抄寫佛經懺悔、迴向給死者，但家屬一直無法原諒他，希望法官能判黃男100個死刑，還給他們一個公道；新北地院及高院都將他判處死刑，案經上訴，最高法院撤銷死刑發回更審。

高院更一審審理後認為，黃男對於王女極端冷酷、泯滅人性的犯行，造成死者家屬陷於痛苦，至今仍極端低落、在庭哭泣，這顯非黃男空言後悔、道歉可以平復彌補，他已難以與王女的家人在社會上共存因此判死，就殺王的母親部分判處無期徒刑，合併執行死刑。

(中時)