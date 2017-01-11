中間人吞錢美檢方起訴 聯國前秘書長潘基文弟涉賄倒大楣

聯合國前秘書長潘基文的弟弟，以及身為曼哈頓房地產經紀人的侄兒，因涉嫌以250萬美元（約8,100萬台幣）賄賂一名中東官員，動用政府主權財富基金買樓，而被美國檢察官起訴。

潘基文於2007至2016年擔任聯合國秘書長，1月1日已交棒葡萄牙前總理古特瑞斯（Antonio Guterres）。

據彭博（Bloomberg）新聞社報導，但他們始料未及的是，中間人竟吞了頭款，而他們3人也因此被美國執法人員盯上。

據BBC與路透報導，美國曼哈頓法院在39頁的起訴書中指出，潘基文的弟弟潘基山（Ban Ki-sang）2013年初在擔任韓國建設公司京南（Keangnam）擔任主管時，由於公司負債增加，周轉不靈，因此設法出售一棟名為河內地標72洲際酒店（InterContinental Hanoi Landmark 72）的越南建築。

檢方說，潘基山與兒子潘洙鉉（音譯，Joo Hyan Dennis Bahn）在高達8億美元（約260億台幣）的出售案中，涉嫌從中取得回扣。

起訴書並指出，潘家父子甚至想趁這名官員到紐約出席聯合國大會時，與他接頭洽談買樓事宜。

69歲的潘基山與38歲的潘洙鉉說好，要付給這位中東主權財富基金負責人250萬美元美元賄款。根據他們的計畫，兩人先付給對方50萬美元（1,600萬台幣），等事成之後，再付200萬美元（6,500萬台幣）尾款。

不料他們所付的頭款，卻被52歲的中間人哈利斯（Malcolm Harris）吞了。這位誇稱與中東王室關係良好的紐約部落客拿了50萬美元後，便四處揮霍，除了上豪華餐館與飯店外，還在布魯克林區（Brooklyn）威廉斯堡（Williamsburg）買了頂樓豪宅。

曼哈頓聯邦首席檢察官巴拉拉（Preet Bharara）說，這起賄賂案違反了一切誠實與透明的交易原則，而這提醒大家，任何把國際貪瀆帶到紐約市的人，都會面臨美國執法人員的嚴密檢視。

美國檢方已控潘氏父子貪瀆、洗錢與共謀等罪名。

(中時電子報)