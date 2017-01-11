黨魁戰打「換柱」悲情牌？楊朝偉：已還洪人情

現任國民黨主席洪秀柱。（資料照，陳信翰攝）

國民黨主席之爭，除了現任主席洪秀柱外，副主席郝龍斌和前副總統吳敦義也接連宣布參選，形成三強鼎立。其中，又以吳敦義聲勢大，對此洪秀柱稱「國民黨人情味很濃」，但桃園市藍營議員楊朝偉接受媒體訪問表示，洪秀柱上任後，黨內士氣沒有明顯提振，民進黨執政惹民怨，國民黨民調卻也沒回升，當初很多黨員同情「換柱」被犧牲，所以票投洪秀柱，「已經還了洪人情」。

國民黨主席選舉將在今年的5月20日登場，根據《中評社》報導，2015年藍營上演「換柱」戲碼，讓許多黨員為洪秀柱抱屈，支持洪秀柱參選主席補選，楊朝偉表示洪上任黨主席，黨員基層與年輕人對國民黨，普遍還是感到無力。

民進黨執政民怨四起，但國民黨民調沒回升，現在洪想拼連任，已無法燃起當初「挺柱」的熱情，楊朝偉分析黃復興黨部未必都挺洪秀柱，因為人情已還，現在三人同站起跑點上，接下來就看，怎樣用政見來說服黨員。

(中時電子報)