春節前物價蠢動 北京豬肉價5天漲三成
春節臨近，中國大陸物價蠢動，北京豬肉價格飛漲。據統計，北京市傳統菜市場的豬肉價格5天漲30%，零售價格從每斤（500公克）人民幣14元漲到20元（約新台幣93元）。
不過，有研究機構預計，未來生豬價格仍會上漲，但上漲空間不會太大。
北京青年報今天報導，自去年12月23日起，開啟豬肉漲價模式。監測數據顯示，大陸不同省市豬肉批發價格目前最高的是浙江，達到每公斤19.25元，主因為製作火腿等傳統年節需求，拉抬肉價。
其次是上海地區豬價達每公斤18.9元，已經超過重慶地區；而最低的是新疆地區16.8元，主要受當地消費習俗影響；其次是海南地區維持在17元。
報導指出，監測數據顯示，在北京的零售市場，豬肉價格上漲了30%。
大陸市場研究分析機構指出，豬肉價格上漲有四種因素，第一是年節前製作香腸、臘肉的需求增加，其二是北方雨雪天氣使交通運輸受阻，其三是大型肉製品企業短時間內集中備貨，使豬價上漲。
另外，一部分養殖戶看著豬價強勁上漲，惜售心理較強，也是助長本輪豬價上漲的又一因素。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。