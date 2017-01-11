春節前物價蠢動 北京豬肉價5天漲三成

我要評比

春節臨近，中國大陸物價蠢動，北京豬肉價格飛漲。據統計，北京市傳統菜市場的豬肉價格5天漲30%，零售價格從每斤（500公克）人民幣14元漲到20元（約新台幣93元）。

不過，有研究機構預計，未來生豬價格仍會上漲，但上漲空間不會太大。

北京青年報今天報導，自去年12月23日起，開啟豬肉漲價模式。監測數據顯示，大陸不同省市豬肉批發價格目前最高的是浙江，達到每公斤19.25元，主因為製作火腿等傳統年節需求，拉抬肉價。

其次是上海地區豬價達每公斤18.9元，已經超過重慶地區；而最低的是新疆地區16.8元，主要受當地消費習俗影響；其次是海南地區維持在17元。

報導指出，監測數據顯示，在北京的零售市場，豬肉價格上漲了30%。

大陸市場研究分析機構指出，豬肉價格上漲有四種因素，第一是年節前製作香腸、臘肉的需求增加，其二是北方雨雪天氣使交通運輸受阻，其三是大型肉製品企業短時間內集中備貨，使豬價上漲。

另外，一部分養殖戶看著豬價強勁上漲，惜售心理較強，也是助長本輪豬價上漲的又一因素。1060111

(中央社)