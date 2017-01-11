鴒角鴞馬路上恍神 布農族人迎送子鳥

台東林管處關山站邱姓巡山員日前駕車返家途中，驚見一隻動物呆立在路中，原以為是野貓，停車查看，發現是一隻鴒角鴞；這隻保育類珍貴稀有野生動物已送關懷生命協會臨時收容。

鴒角鴞屬中小型貓頭鷹，體長約24公分，特徵為眼睛橙紅色，有一對豎立如耳朵的角羽和不甚明顯的黑色蟲蠹斑。棲息在1200公尺以下低海拔闊葉林中，是本土海拔分布最低，生活環境最接近人類的鴟鴞科鳥類。

貓頭鷹是布農族傳說中的送子鳥，族人們相信如果在住家附近聽聞到貓頭鷹的叫聲，代表這戶人家的婦女很快會有身孕。

邱姓巡山員是布農族人，他說，這隻恍神的鴒角鴞並無明顯外傷，但是右眼瞳孔放大、神情呆滯，竟然可以讓人放在手中而不至於驚慌失措，有違野生動物的本性，所以將牠帶到台東縣野鳥協會請專家協助。

經過2日觀察，鴒角鴞右眼的瞳孔仍無法隨光線收縮，神情依然呆滯，鳥會建議轉送動物醫院。目前已經將鴒角鴞轉送台東縣關懷生命協會（心語動物醫院）進行檢查及臨時收容。1060111

(中央社)