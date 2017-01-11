環保團體赴立院要求暫停審議電業法

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綠色消費者基金會等民間環保團體11日前往立法院外舉行記者會，表示將寄發存證信函給113位立委，並要求立法院暫停審議電業法。（姚志平攝）

綠色消費者基金會等民間環保團體11日前往立法院外舉行記者會，表示將寄發存證信函給113位立委，並指出電業法如果依行政院版本通過將發生電業完全被台電壟斷、綠能被扼殺、無法廢核、電費必漲、會被無預警停電以及可能會有核災發生等6件事，因此要求立法院暫停審議電業法。

(中時)