率先報導二戰爆發 英戰地記者霍林沃思逝世

78年前，率先報導第二次世界大戰爆發的英國著名戰地記者霍林沃思（中），10日在香港家中去世，享壽105歲。(美聯社)

霍林沃思還採訪過無數次戰役，包括阿爾及利亞獨立戰爭、印度巴基斯坦戰爭、越戰等。(圖/CLARE HOLLINGWORTH COLLECTION)

78年前，率先報導第二次世界大戰爆發的英國著名戰地記者霍林沃思（Clare Hollingworth），10日在香港家中去世，享壽105歲。

1939年，當時27歲的霍林沃思擔任英國《每日電訊報》駐波蘭特派記者，才剛上班一周，在波蘭邊境城市卡托維治(Katowice)向英國總領事借外交房車，駛入德國邊境小鎮購買攝影膠卷、葡萄酒等，回程經過格利維采(Gleiwitz)時突然刮起一陣大風，把路旁的大片麻包袋吹起，數百輛德軍坦克集結因此曝光。

她立刻回報駐華沙的主管，1939年8月29日《每日電訊報》頭版刊出「1000輛德軍坦克集結波蘭邊境」，第二次世界大戰一觸即發，獨家報道轟動全球。

霍林沃思去年接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時坦承，當時她還懷疑自己發了一個假警報，因為整個波蘭上下都相信這些軍事活動是德國的「演習」，而不願承認是開戰的象徵。

霍林沃思1911年出生於英國萊斯特（Leicester），自二戰獨家報導後，她還採訪過無數次戰役，包括阿爾及利亞獨立戰爭、印度巴基斯坦戰爭、越戰等。1974年她是首位派駐北京的西方記者，見證文革中國最動盪的10年。

身為一名戰地記者，霍林沃思也多次與死神擦肩而過，1946年耶路撒冷大衛王飯店遭炸彈攻擊，近100人被炸死，當時她距離爆炸地點僅300碼。

霍林沃思一生結過兩次婚，1981年移居香港，一住就35年，90歲後失去視力，由女傭照顧起居，據悉她最愛聽BBC的新聞節目。霍林沃思的姪孫派翠克（Patrick Garrett）透露，「克萊爾是一個不斷追求新知的人，永遠都想第一個知道，甚至連川普先前對北約（NATO）的批評與南海議題，她都非常清楚。」

(中時電子報)