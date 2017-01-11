NBA》當眾打惡漢巴克利的臉？ 誰那麼大膽

惡漢巴克利曾在1996年被喬丹「保鑣」歐克利當眾打臉而不敢回擊。(美聯社資料照)

說起NBA最兇悍的人是誰？老一輩的球迷肯定會說「惡漢」巴克利，但鮮少人知曉在巴克利縱橫的那個年代竟然有人當眾打他的臉，而且巴克利還不敢回擊，此人就是曾被譽為「籃球之神」喬丹的保鑣查爾斯歐克利。

根據《TMZ》網站報導，巴克利的前火箭隊友查基布朗爆料，1999年NBA停賽的那個球季，巴克利與歐拉朱旺、柯曼等人聚會時，歐克利突然出現，而且走到巴克利面前直接搧了他一個巴掌，讓人意外的是，巴克利竟然沒有回擊，只是淡淡地又回過頭來與眾人聊天，這一幕看得查基布朗傻眼。

其實巴克利與歐克利早就互看對方不對眼，兩人曾在1996年季前熱身賽當場互毆，當時巴克利身披火箭戰袍，而歐克利則是在喬丹率領的公牛麾下，然而命運之神卻捉弄著兩人，2000年巴克利在火箭退役，歐克利則在相隔4年後也來到休士頓，只短暫打了1個球季也在火箭高掛球鞋退休。

(中時電子報)