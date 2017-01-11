訪尼國台商 蔡英文：擴大企業組團訪友邦

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總統蔡英文（左）今參訪尼國台商成衣廠。（蔡英文臉書）

尼加拉瓜的台商成衣廠。（蔡英文臉書）

目前正在友邦尼加拉瓜出訪的總統蔡英文，今天在參加尼國總統奧蒂嘉就職典禮前，先拜訪了3家台商成衣廠。

蔡英文總統臉書貼文表示，「台商就像我們台灣嫁出去的女兒，來到海外，一定要來看他們。」蔡英文今天拜訪尼加拉瓜三家台商成衣廠，盛讚他們不但為當地的經濟發展有許多貢獻，更創造許多就業機會，也深化了已簽署自由貿易協定的台尼兩國邦誼。

蔡總統還表示，為了落實互惠互助，從今年開始，我方會每年定期協助企業擴大組團，來中美洲的邦交國實地考察，尋求更多的合作機會，一起創造雙贏的發展。

(中時電子報)