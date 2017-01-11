嘉義市3廟捐白米 助清寒榮民榮眷

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歲末年終，嘉義市城隍廟、九華山地藏庵、玉皇宮等3座廟宇，11日共同捐贈白米、食用油給嘉義地區清寒榮民，由嘉義榮民服務處長董順（前左4）代表接受。（嘉義榮民服務處提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月11日

歲末年終，嘉義市城隍廟、九華山地藏庵、玉皇宮等3座廟宇，今天共同捐贈白米、食用油給嘉義地區清寒榮民，由嘉義榮民服務處代表接受。

嘉義榮民服務處長董順對於3座廟宇發揮愛心，在歲末年終送暖，表達感謝之意；3座廟宇捐贈的2610公斤白米及食用油將由榮服處轉發給生活清苦或單身的榮民與榮眷。

董順表示，嘉義城隍廟為國家一級古蹟，建於清康熙54年（西元1715年），由諸羅知縣周鍾瑄發起興建，距今已有300多年歷史，是諸羅城3大古廟之一，平日香火鼎盛。

九華山地藏王供奉地藏王菩薩，相傳明末由信徒自大陸安徽九華山輾轉隨「國姓爺」鄭成功來台；康熙55年（西元1716年）供奉於嘉義市民權路現址，此後陸續修建始成今日規模。

玉皇宮於民國38年創建，與南嶽殿、城隍夫人祠3廟鼎立，地方上俗稱「三間廟」，玉皇宮奉祀主神玉皇大帝，是嘉義市最早、唯一主祀玉皇大帝的廟宇。

董順表示，農曆年前，感謝3座廟宇捐贈白米、食用油，嘉義榮民服務處將儘速轉發，好讓榮民、榮眷感受社會的溫暖。1060111

(中央社)