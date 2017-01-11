楊大正被爆離婚前3人行 經紀人澄清

我要評比

歌手鄭宜農去年出櫃離婚，前夫、樂團滅火器主唱楊大正被爆離婚前就帶歌手女友山東回家住。經紀人今天說，楊大正是離婚後才和山東認識、交往，3人目前共同租屋當室友。

鄭宜農是導演鄭文堂女兒、樂團猛虎巧克力主唱，去年1月初在社群網站臉書（facebook）發表出櫃宣言，楊大正表態力挺鄭宜農，強調還是會當鄭宜農人生中最強力後盾，兩人離婚後仍是好友。

媒體報導，近來樂團圈傳出楊大正和鄭宜農離婚前已各有新歡，楊大正女友是歌手山東，還帶山東回家住，過3人同居生活。

楊大正、鄭宜農同屬火氣音樂股份有限公司，經紀人上午受訪表示，媒體報導內容大多不實，楊大正是在與鄭宜農離婚後，才和山東認識、交往。

經紀人說，楊大正與鄭宜農很珍惜昇華為家人般感情，感謝大家關心，也希望得到祝福，楊大正、鄭宜農和山東目前共同租屋，「是室友關係，如家人般相處、彼此照料。」1060111

(中央社)