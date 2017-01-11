鍾萬學瀆教案 預期判決在選舉後出爐

雅加達地方法院昨天繼續審理雅加達省長鍾萬學褻瀆宗教案，法官表示，由於證人眾多，很可能要到5月後才能做出判決。這意味判決會在2月中雅加達省長選舉後出爐。

鍾萬學將參加今年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

鍾萬學昨天前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審，法院也繼續傳喚相關證人出庭。

出席鍾萬學案庭審的雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）表示，目前案件審理的過程相當順利。

他表示，他在休息時間時和法官討論審理情形，討論結果是，鍾萬學案很可能要到4月或5月後才能做出判決，因為共有46名證人需要傳喚，再加上辯護等所需的時間，短時間內難有判決出爐。

值得注意的是，雅加達省長選舉將於2月15日舉行，鍾萬學褻瀆宗教案的判決勢必要在選後才能有結果，也就是說，此案的判決不會影響到鍾萬學的候選人資格。

印尼選舉法律規定，若候選人被判5年以上罪刑確定，候選人資格將被取消。

此外，不同與前幾次的庭審，鍾萬學的態度轉趨強硬，他昨天在法庭抨擊指證他褻瀆可蘭經的穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）青年部成員皮迪里（Pedri Kasman）。

鍾萬學質疑皮迪里是用他在千島群島1小時40分的全程演說，且僅截取演說中13秒提及可蘭經的部分影片來指控他褻瀆可蘭經。

他不能接受皮迪里把1小時40分的演說影片縮減成13秒的影片，並斷章取義以此指控他褻瀆可蘭經。1060111

(中央社)