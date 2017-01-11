葡萄王案 董事長姊姊300萬交保

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台北地檢署偵辦葡萄王生技公司竄改效期案，昨天指揮調查局搜索董事長曾盛麟姊姊曾美菁住家等，並再約談曾美菁，檢察官深夜諭令曾美菁新台幣300萬元交保並限制出境。

台灣台北地方法院檢察署偵辦葡萄王生技股份有限公司涉竄改效期案，去年12月31日傳喚曾盛麟等人到案。檢方訊後依涉犯食品安全衛生管理法等，諭令曾盛麟200萬元交保、曾美菁請回。

檢方為釐清案情，昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，兵分5路前往曾美菁住家等處搜索，並帶回包括曾美菁在內證人、嫌犯等5人偵訊，晚間移送北檢複訊，全案朝違反食品安全衛生管理法等罪嫌偵辦。1060111

(中央社)