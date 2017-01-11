遼寧號過台海 綠委：虛張聲勢大於實際威脅

民進黨立委羅致政。（姚志平攝）

針對中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，民進黨立委羅致政表示這項軍事動作是虛張聲勢大於實際威脅，從遼寧艦經過的時間跟地點的選擇，是有針對性，警告與恫嚇的意味相當濃厚，但是這樣的動作，對區域和台海和平穩定，沒有任何幫助，而且是個負面影響。

(中時)