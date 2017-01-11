違設殯葬區 高市移除百口棺木

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高雄市今天動員近300名人力拆除違建，這處疑似要經營殯葬業的建物內有百餘口棺木和禮儀器材等，人員小心翼翼移除，市府宣示執法決心，還說「大軍出來、不能空手而歸」。

現場指揮官高雄市殯葬管理處長謝汀嵩指出，業者在去年9月大興土木，市府就陸續接獲檢舉，派人溝通勿挑戰公權力，業者數度回嗆官員，不予理會，市府行文和通知，業者仍逕自興建，他說市府除依法開罰，也要執法打擊不法。

這處違建位在覆鼎金紫元塔對面，占地數百坪，已起造並隔間成數十間的禮儀廳，內部貯放逾百口棺木和電視和禮儀器材。

違建隊一早出動山貓和怪手協助搬運棺木，並清點拍照留證，確保未破壞業者私產。

謝汀嵩說，市府很堅定要捍衛公權力，高層宣示「大軍出來、不能空手而歸」。他表示，今天一定會破壞這處違建；至於另兩處殯葬違建也會在近日拆除。1060111

(中央社)