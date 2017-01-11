香港眾志成員被捕 罪名是非法集結
香港眾志兩名成員今早被警方拘捕，罪名是涉嫌非法集結。
眾志方面表示，成員林淳軒和林朗彥於清晨相繼被警員從家中帶走，案件涉及兩人於去年11月6日在北京駐香港聯絡辦公室大樓外發起遊行。
除了眾志外，香港社會民主連線也有成員被捕，他們涉及同一事件。
去年底，中國大陸全國人民代表大會常務委員會就香港基本法所訂定的宣誓條文進行釋法。釋法後，青年新政的梁頌恆和游蕙禎被法院裁決喪失立法會議員資格。
在人大釋法期間，香港眾志及社民連曾發起遊行，期間遊行人士試圖衝擊中聯辦大樓，其後又占據附近馬路，引發「占中」重現。
香港眾志被指視為主張「港獨」的黨派，主席羅冠聰和祕書長黃之鋒日前應邀到台灣參加時代力量舉辦的論壇。1060111
(中央社)
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