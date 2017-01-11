韓化妝品遭陸退貨 韓官員：與薩德無關
南韓一批11噸化妝品因中國大陸當局判定通關不合格而遭退貨，有人質疑是中國針對南韓決定部署終端高空防衛系統「薩德」（THAAD）而報復，韓駐北京使館則表示，與薩德無關。
南韓「中央日報」今天指出，南韓駐中國大使館方面表示，「對個別案例逐一進行調查了解，製造企業負有責任，很難視為中國政府對薩德進行報復所致。」
報導指出，去年11月19種對中國大陸出口的南韓國產化妝品中，有11噸被判定為通關不合格產品，而遭到退貨。
中國質量監督檢驗檢疫總局（質檢總局）網站近日刊登2016年11月進口不合格食品、化妝品相關訊息。其中，28類化妝品被判定為不合格產品，有19種為南韓產品。
據報導，經南韓駐中國大使館調查，一家南韓廠商的沐浴露因檢出在中國被禁用的防腐劑成分，而被判定為不合格產品。
另外一品牌的洗髮乳、營養面膜、精華霜等13種產品，其通關文件上記載的產品容量與實際發送的試製品（樣品）容量不符而被判定為不合格產品。
報導指出，南韓駐中國大使館食品醫藥官南奉鉉（音）表示，「大部分產品不合格是因為製造企業未遵守基本規定事項。」
據報導，南韓化妝品業界表示，中國政府從去年下半年開始加強對進口化妝品成分的檢查。1060111
(中央社)
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