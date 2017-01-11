古特瑞斯安理會談話 強調首重預防衝突

新任聯合國秘書長古特瑞斯今天首次向安理會15個會員國發表談話，強調預防衝突才是首要任務，而聯合國必須仰仗會員國、區域組織及宗教領袖等同心合力。

古特瑞斯（Antonio Guterres）認為，實現和平與安全的辦法必須重新平衡。以往衝突發生後，大都首重反應與處置，今後預防衝突才是首要任務，著重防止戰爭發生和維繫和平。

安理會今天召開「防止衝突及維繫和平」部長級公開辯論。古特瑞斯應邀致詞說，聯合國是為防止戰爭而設立，但目前國際秩序正受到嚴重威脅。

他提及，全球成千上百萬人亟待安理會維繫穩定與保護，各地發生的衝突已帶給人民及經濟慘痛代價，已到了必須尋找新的解決方案。

古特瑞斯已在秘書處下設置一個整合聯合國系統預防能力的執行委員會，他說，在尊重安理會及聯大架構下，期盼委員會能成為因應危機發生、及早發現與及早採取行動的整合平台。

他認為，除了各會員國的努力，強化和平外交更有賴區域組織，還有宗教領袖、公民社會及商界夥伴的鼎力相助。1060111

(中央社)