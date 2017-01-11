不滿同運人士網路霸凌 近百家長赴北檢提告

近百名學生家長到北檢控告同運團體及人士網路霸凌。(陳志賢攝)

「搶救台灣希望聯盟」及大批學生家長，不滿孩子在網路上PO反同志教育進入校園的照片，卻遭挺同志團體「彩虹時刻」、「力挺同性婚姻學生聯合陣線」、社運人士王奕凱、朱宥勳等人在網路以言語霸凌，今早有近百名學生家長前往台北地檢署按鈴控告「彩虹時刻」、「力挺同性婚姻學生聯合陣線」、社運人士王奕凱、朱宥勳涉嫌妨害名譽。

「搶救台灣希望聯盟」日前在網書上PO出小孩拿出「為什麼老師要教我們摸雞雞才舒服」的標語，反同志教育進入校園，卻遭挺同志團體「彩虹時刻」、「力挺同性婚姻學生聯合陣線」、社運人士王奕凱、朱宥勳等人在網路以言語霸凌「北七」、「讓小孩拍照造謠」。

近百名學生家長今天上午10時到北檢提告，部分學生高舉「同志教育，校園滾蛋」、「校園清淨，性平滾蛋」標語，高喊口號抗議同運團體及人士網路霸凌，請求同運人士團體「你的那套性解放，不要拿來餵養我的孩子」。

有家長代表痛批，他們這些善良老百姓，怎麼突然生活在這樣的同運勢力壓迫的環境？想問同運份子，為什麼你們有如此大的雙重標準？

家長代表說，同運團體說講法律，要修民法及性平法，卻又知法犯法，毀謗中傷？並標籤他們「異性戀霸權」，卻非要他們欣然接受同運的情欲文化，到是誰強迫誰呢？

(中時)