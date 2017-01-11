NBA》戲弄林書豪 魔獸霍華好開心啊

籃網11日在主場迎戰老鷹，因傷無法出賽的林書豪(右)遭到前隊友霍華戲弄而尷尬不已。(美聯社資料照)

老鷹11日作客布魯克林，本季才加盟的「魔獸」霍華在賽前走到因傷無法出賽的林書豪面前，兩人曾在火箭時代當過隊友，彼此都相當熟悉，林書豪站起來伸出右手想要和霍華擊掌，沒想到霍華突然收起手來在林書豪的右手上空滑過，讓林書豪當下尷尬不已，而霍華回過頭的時候對於自己戲弄林書豪的做法露出開心笑容。

林書豪在2012年於尼克吹起「林來瘋」，球季結束後並沒有留在大蘋果，而是選擇加盟火箭，霍華在2013年也來到休士頓，兩人在火箭當過1年隊友，豪哥多次在球場上與霍華有絕佳搭配。

林書豪在2014年被交易至湖人，霍華在火箭待了3個球季之後也在去年回到出生地亞特蘭大，兩人在火箭火箭都過得不是很如意。

(中時電子報)