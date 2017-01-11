封殺台藝人 國台辦：先看看自己的衣冠

我要評比

大陸國台辦發言人馬曉光。(蔡浩祥攝)

針對台灣藝人登陸被封殺，陸委會提出教戰手則指導藝人應對等情事。大陸國台辦發言人馬曉光今於例行記者會反批，台灣藝人到大陸，只要是正常健康交流，都不存在封殺問題；反觀大陸演藝界人士到台從事商演，卻傳出許多刁難，希望台灣方面「給別人照鏡前，先看看自己的衣冠」。

馬曉光強調，長期以來，大陸積極鼓勵兩岸文藝界人士交流合作，並且為此提供許多政策便利，只要是正常健康交流活動，都不存在封殺交流問題。

(旺報)