遼寧號動態 朝野立委:外交恫嚇

中共遼寧號沿台灣海峽中線以西航行，民進黨立委羅致政認為外交恫嚇大於軍事威脅；國民黨立委江啟臣表示，示警意味濃厚，某種程度是維持兩岸緊而不破的關係。

國防部今天早上發布新聞稿，中共遼寧號航母編隊，在今天7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政上午在立法院答復記者有關遼寧艦選擇總統蔡英文出訪期間通過台灣海峽表示，時間與地點的選擇有針對性，警告與恫嚇意味相當濃厚，這樣的動作對台海或整個區域的和平穩定沒有幫助，且是負面的影響。

他表示，總體而言，外交動嚇大於實際軍事威脅，國防部全程掌握，做了必要因應準備，完全依照規劃進行必要的監測作為，國人應該可以百分之百放心。

民進黨立委劉世芳說，這是中國一石多鳥的政策，這是中國海權崛起的證明，趁蔡總統到中南美洲訪問的時候告訴國人，「大人不在家，繼續恫嚇台灣」，國防部早有全程監控與掌握，呼籲遼寧艦遵守國際公約。

是否擔心擦槍走火？劉世芳說，到目前為止，沒有這樣的狀況，請國人相信國防部，國防部會適時公布監控的狀況。

民進黨立委蔡適應說，勿過度解讀，遼寧艦沒達到全戰備的狀況，且採取簡便方法無害通過台灣海峽西線，沒有相關演訓，相當程度的自制，農曆春節前回到青島基地可以理解，國人不須要恐慌。

中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣表示，某種程度而言是維持兩岸緊而不破的緊張關係，示警意味濃厚；是否憂心擦槍走火？他表示，某種程度，雙方都相當自制，當然不樂見擦槍走火。

國民黨團副書記長李彥秀說，遼寧號的航線還是維持在台灣海峽以西，兩岸僵局未解容易擦槍走火，希望雙方有互動溝通的機會。1060111

(中央社)