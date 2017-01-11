天堂路考驗 海陸蛙兵脫胎換骨成蛙人

海軍陸戰隊指揮部今天舉辦兩棲偵搜專長班綜合考驗週驗收，多名蛙兵通過嚴格訓練和重重關卡考驗的「天堂路」，獲頒臂章時有人激動落淚，脫胎換骨成為合格海陸「兩棲蛙人」。

在準備翻滾匍匐前進爬進滿布尖銳珊瑚礁石的「天堂路」前，蛙兵相互擊掌打氣，家屬也信心喊話激勵子弟的士氣。

「天堂路」是綜合考驗週的最後一關，在50公尺長的「天堂路」上舖滿尖銳珊瑚礁石，蛙兵必須在礁石上進行滾、爬、翻、匍匐前進等技巧，以及操演蛙操等基本動作，包括俯臥打水、仰臥打水、俯臥倒立、腿部運動、背部運動、跪臥挺腹與仰臥挺身等動作。

一聲令下，蛙兵分批前撲臥倒，咬牙匍匐前進爬進「天堂路」，頓時手肘、腿部滲出血漬，蛙兵仍不怕痛，持續咬緊牙根進行下一個基本動作。

第一位通過重重關卡考驗的是陸戰隊九九旅中尉李元傑，他自願拔階受訓，接受挑戰，磨練意志力。對於能通過考驗，他說， 感謝家人與友人在背後的支持與鼓勵完成夢想，他也要說「我做到了」。

陸戰隊九九旅一兵葉博文也通過考驗成為合格的兩棲蛙人，並當場向交往2年的吳姓女友求婚成功，誓言會用行動證明對女友的愛，也知道通過了「天堂路」將會是一個嶄新的人生。

海軍陸戰隊指揮部表示，每一個關卡有2位監測教官，對於蛙兵如果有怕痛、退縮、動作不確實，或者服從性不佳等情形，都要求必須回到原點重測，基本動作不馬虎。

蛙兵通過「天堂路」重重關卡的考驗後，從主考官手中獲頒象徵無上榮譽的臂章，脫胎換骨成為合格的海陸「兩棲蛙人」時，家屬立即迎上前遞上喻為「苦盡甘來」的糖果，也與前來觀禮的親朋好友擁抱，激動喜極而泣。

陸戰隊兩棲偵搜大隊兩棲偵搜專長班的淘汰率相當高，今天是專長班144期，報到時有蛙兵80人，經過9週嚴格訓練後只有23人參加最後綜合考驗俗稱的「克難週」綜合考驗週，然後再參加代表結訓的最後一道關卡「天堂路」，通過嚴格考驗即授與「兩棲蛙人」臂章。

被稱為「克難週」的綜合考驗週，蛙兵每天區分為4節課，每節測驗時間5小時，間隔1小時為用餐、休息及整理器材的運用時間，全程驗收項目包括長跑、長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、偽裝滲透、潛水、水上求生和救生等專業課目。1060111

(中央社)