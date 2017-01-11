CNN爆料：俄早握有川普負面資料

美國有線電視新聞網（CNN）今天爆料，美國的情治首長上週呈送給總統當選人川普的機密檔案，當中包括俄羅斯情報幹員聲稱握有關於川普私人及財務方面「有失體面」的資料。

路透社報導，CNN引述多位直接了解簡報內容的官員指出，這項內容是列在情報官員呈交給總統歐巴馬及川普關於俄國干擾美國2016大選報告內的一份2頁的摘要列表內。

國家情報總監克萊佩（James Clapper）、聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）、中情局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）及國安局（NSA）局長羅傑斯（Mike Rogers），上週分別向歐巴馬與川普呈交機密簡報。

美國情報官員指出，除駭入電腦網絡與散布文宣及假新聞，俄國還在歐美致力培養商界與政治領袖，並找尋有關私人、財務或其他個人利益上的負面資訊。

法新社報導，CNN並未給出所謂有失體面資料的細節，但指出會了解俄方手中握有資料，最初是從一名前英國MI-6情報人員而來。這名前英國情報人員是去年中被其他美國總統參選人所雇請，用來研究川普。

根據CNN，FBI早在去年8月就已得知相關情況。CNN還指出，「自那時起發生的改變，是美國情報單位查核了該名前英國情報人員及其遍佈歐洲的龐大網絡，發現他跟他的消息來源足可採信。」

川普有負面資料握在俄國手裡在大選前就已有傳聞，尤其在當時民主黨的參議院多數黨領袖萊德（Harry Reid）於選前寫信給FBI局長柯米後，讓傳聞變得更加可信。

當時萊德在信中稱「你握有川普最高幕僚與俄國政府、一個每次被川普讚賞的公開對美有敵意外國政府之間緊密合作的爆炸性資料已變得很清楚。大眾有權知道這件事」。

在6日那場簡報中，情報官員們還告訴川普，他角逐白宮寶座時的支持者，在大選期間與俄國政府的中間人「持續交換資訊」。

不過柯米在參議院的一場聽證會被問及相關問題時，拒絕證實或否認FBI已就此展開調查。（譯者：中央社陳亦偉）1060111

(中央社)