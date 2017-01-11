車禍傷者困車底 路人合力抬車救人
台南市永康區一處路口昨天傳出車禍意外，有1名民眾被卡在自小客車下方。當時約有10多名路過民眾合力將車輛抬起，再把傷者拉出。畫面被人上傳到社群網站後，引起網友熱議。
車禍發生於車流輛相當大的永康區中華路與中正南路口，從網友上傳的影片畫面中可以看到，車禍發生後有一人卡在車底無法動彈；陸續有路過的民眾上前關心，後來決定要把車子合力抬起，把卡在車底傷患拉出。
有人向路旁招招手之後，一下子就有10多人加入救援行列；眾人合力將車輛左側抬高，接著有人趁隙把傷患拉出，最後才把車輛放下。
這段畫面被網友上傳到臉書社群網站「台南諸事會社」後，吸引大批網友點閱分享；還有人留言指出，這就是台南的人情味。
但也有人留言指出，車禍發生後不宜貿然移動傷患，否則要是造成更嚴重的傷害怎麼辦？還有人說，附近就有修車廠，應該可以借個千斤頂之類的先把車輛頂高比較保險。1060111
(中央社)
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