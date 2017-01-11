躍升20轟強打 大谷翔平打擊進化揭密

微調打擊動作，讓大谷翔平躍升為22轟的強打者。(美聯社資料照)

前三個球季共打出18轟，打擊率從未突破3成的日本火腿「二刀流」大谷翔平，上賽季卻以22轟、打擊率3成22成績的大進化，讓人為之驚艷，到底是甚麼改變，讓他有突破性的成長？關鍵就在他下半身動作與訓練方式的變革。

大谷前三個球季，共打了510個打數僅18轟，且打擊率從未超過三成，2015年球季結束後，城石憲之上任打擊教練，並在協助大谷調整過程中，替他找到新的練習方式與打擊動作，讓他的力量完全釋放，躍升成單季20轟、3成打擊率的強打。

過去大谷打擊時，常因上半身容易前傾，影響擊球點的掌握度降低。為解決這個問題，大谷前年季後修正動作，揮擊時軸心腳不再如過往於原地旋轉，而讓它隨重心往前，並略微抬起，重心完全放到前腳。此外，原本前腳腳尖略斜向三壘，改為略向內收，與軸心腳約呈90度，前腳也抬得更高。

大谷過去都是採後腳在原地旋轉的方式揮擊。(截自Youtube)

動作修正後，大谷的後腳明顯在揮擊時會向前滑動。(美聯社資料照)

如此一來，儘管大谷在重心向前時，後腳會向前滑動，但腳尖內收的前腳，宛如一道牆般抑止了前傾，加上比過往更晚的擊球點，避免了力量流失，最後擊球瞬間，頭、右腳、身體、軸心腳同時旋轉，力量得以完全釋放，動作改變跟體型改造，造就了火力的全面升級。

大谷的動作更穩定，也讓他被三振率從2015年3成94，進步到上季的3成03。有趣的是，包括2015年打出「3-3-3」紀錄的軟銀強打柳田悠歧、連兩季20轟的松田宣浩，都是採用類似打法，現在連被讚「好神」的廣島新生代炮手鈴木誠也，也打算嘗試用這個方式練習。

(中時電子報)