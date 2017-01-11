躍升20轟強打 大谷翔平打擊進化揭密
前三個球季共打出18轟，打擊率從未突破3成的日本火腿「二刀流」大谷翔平，上賽季卻以22轟、打擊率3成22成績的大進化，讓人為之驚艷，到底是甚麼改變，讓他有突破性的成長？關鍵就在他下半身動作與訓練方式的變革。
大谷前三個球季，共打了510個打數僅18轟，且打擊率從未超過三成，2015年球季結束後，城石憲之上任打擊教練，並在協助大谷調整過程中，替他找到新的練習方式與打擊動作，讓他的力量完全釋放，躍升成單季20轟、3成打擊率的強打。
過去大谷打擊時，常因上半身容易前傾，影響擊球點的掌握度降低。為解決這個問題，大谷前年季後修正動作，揮擊時軸心腳不再如過往於原地旋轉，而讓它隨重心往前，並略微抬起，重心完全放到前腳。此外，原本前腳腳尖略斜向三壘，改為略向內收，與軸心腳約呈90度，前腳也抬得更高。
如此一來，儘管大谷在重心向前時，後腳會向前滑動，但腳尖內收的前腳，宛如一道牆般抑止了前傾，加上比過往更晚的擊球點，避免了力量流失，最後擊球瞬間，頭、右腳、身體、軸心腳同時旋轉，力量得以完全釋放，動作改變跟體型改造，造就了火力的全面升級。
大谷的動作更穩定，也讓他被三振率從2015年3成94，進步到上季的3成03。有趣的是，包括2015年打出「3-3-3」紀錄的軟銀強打柳田悠歧、連兩季20轟的松田宣浩，都是採用類似打法，現在連被讚「好神」的廣島新生代炮手鈴木誠也，也打算嘗試用這個方式練習。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。