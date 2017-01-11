欠10萬遭擄 土城警攔停盤查逮5嫌
新北市楊姓男子，因李姓男子積欠10萬元未還，昨天夥同友人將李男拐騙上車，並綑綁。土城警分局攔檢時，發現被綑綁的被害人，立即將楊男等人逮捕。
新北市警察局今天表示，土城分局昨天深夜11時許執行路檢勤務，見一輛轎車發現前方100公尺有警方攔檢點，突然停車於路旁，員警察覺有異上前盤查。
這時，後車廂突然彈出一位手腳遭手銬、束繩和膠帶綑綁的李姓被害人向員警呼救，警方迅速通報以優勢警力逮捕嫌犯5人。
警方調查，楊男向警方供稱，因李姓被害人積欠債務新台幣10萬元，多次催討不成，憤而找友人前往李姓被害人位於南港住處，將他拐騙上車。
警方表示，他們將李男綁上束繩限制其人身自由，強押在後行李廂，企圖前往其他地方談判、還錢，幸好土城分局即時攔截，結束李姓被害人一場驚魂記。1060111
(中央社)
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