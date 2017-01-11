桃機春節恐再爆量 單日上看14萬人次
去年春節，桃園國際機場旅客量創新高，年初六旅客達14萬人次。桃園機場公司預估，今年春節旅客可能再爆量，預估1月26日小年夜及2月3日年初七，旅客都上看14萬人次。
目前，桃園機場平日旅客量每天約10萬5000人次，愈來愈多民眾利用春節出國度假，去年春節期間桃機天天人滿為患，幾乎都超過13萬人次，年初六更達14萬人次。
桃機公司預估，今年春節疏運期旅客量，會比去年同期運量約成長6.87%，1月26日小年夜及2月3日會是最高峰期，旅客量可能再達14萬人次。
桃機公司說，因應春節疏運需求，從1月14日到2月11日，共增加1032架次加班機，以1月23日至1月26日及2月2日至2月6日最多。
因應春節期間大量旅客，桃園機場各單位已完成相關準備工作，尖峰時段安檢及出境證照查驗全線開放，入境證照查驗部分彈性調度人力支援；航空公司、地勤、保全也將加派人力；客運巴士彈性增班，較平時增加約3成運能。
桃機公司提醒春節出國旅客，事先與航空公司確認報到時間，並多利用自助報到、自動通關等設施。1060111
(中央社)
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