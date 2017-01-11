搜尋引擎可查員工個資 北市府：已解決

我要評比

台北市政府資訊局今天表示，9日晚間接獲警方通報，發現搜尋引擎取得北市府「薪資發放管理系統」部分資料連接，經查有190筆資料受影響，獲報後10分鐘內排除問題。

資訊局說，9日晚間7時20分接獲警察局通報，發現搜尋引擎可查詢若干同仁薪資資料，研判是搜尋引擎取得「薪資發放管理系統」部分資料連接。

資訊局表示，主因為「薪資發放管理系統」從民國91年開發迄今，當時程式設計語法無法有效因應快速發展搜尋引擎技術所致。

資訊局說，目前坊間各搜尋引擎為從不同網站取得更多資訊，提供使用者更完整服務，也各自開發不同資料取得技術，各家搜尋引擎能力不斷增強，程式設計為兼顧資料安全性及便利性，面臨嚴酷挑戰。

資訊局表示，北市府資訊應用發展較早，很多系統早已老舊，像「薪資發放管理系統」已使用超過15年，原始設計沒現今相關安全考量，難有效因應新科技發展問題，且程式也無法透過資安檢測工具事先發現。

資訊局分說，系統多年未更新，今年度已編預算，更新老舊系統，感謝台北市議會支持通過預算，逐步完成汰換後，就可有效強化資安。

至於媒體報導，「薪資發放管理系統」105年已完成更新，資訊局表示，應是誤解。

資訊局說，經盤點後有190筆資料項目受影響，且搜尋引擎僅搜尋到超連結，非文件檔案；媒體報導有「7萬公務人員資料外洩」，與事實差距甚遠。

資訊局說，後續依規定啟動，並完成資安通報程序，會個別通知可能受影響的同仁；記取經驗，積極補強，避免類似事件再發生。1060111

(中央社)