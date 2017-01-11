鹽埕囝仔蕭進興 雲林斗六展彩墨

嘉義布袋鹽埕出身的「鹽埕囝仔」蕭進興，9歲才上小學，卻無師自通，展現繪畫天賦；國立藝專畢業後，浸淫彩墨多年，將自14日起在斗六展出。

1953年出生於嘉義縣布袋鎮鹽埕寮的蕭進興，父親是從事看天吃飯的鹽工，他小時候不論炎夏或寒冬，都需要到鹽田幫忙曬鹽或協助家務，因此養成不畏辛苦的堅毅韌性。

由於家境清寒，無力供他讀書，在叔叔的勸說下，蕭進興才在9歲那年上小學，自此展露繪畫天份；國小5年級在老師的鼓勵下，臨摹四季風景參加比賽獲國小組第一名。

無師自通的蕭進興，求學過程中，曾透過剪報摸擬大師畫風，之後考取國立藝專美術科；藝專畢業後，他的繪畫足跡可謂遍及全台，以畫筆表現台灣山林地質之美。

蕭進興以台灣景物風貌入畫，發揮精實的寫生技巧，展現特有的繪畫風格而獲獎無數。他在台灣各地尋找入畫風景多年後，決定落腳南投埔里，因此山水作品多以埔里周遭山脈為主要繪畫對象。

獨鍾山海、縱情自然的蕭進興，將自14日起至3月18日（1月22日至2月4日春節休館），在台灣創價學會景陽藝文中心展出45幅作品。1060111

(中央社)