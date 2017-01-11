霸占台中高鐵小黃排班區 男強索月費遭逮
前竹聯幫豹堂主陳桑邦結合幫眾霸佔台中烏日高鐵站計程車排班區，向計程車運匠強索每月2600元車隊排班費，不從則派手下打人砸車。刑事局偵查第六大隊等警方循線追查，昨天逮捕陳男等10人，起獲改造手槍子彈1顆及本票等物證，依法送辦。
52歲前竹聯幫豹堂主陳桑邦在99年間曾在台中榮總附近，霸佔計程車排班區，向運匠暴力強索排班費，遭逮入獄，出獄後在103年底又故技重施，佔據台中高鐵站區7號出口的公有免費巡迴排班計程車招呼站。
陳桑邦並結合55歲楊德鑫所經營的「龍谷交通有限公司」為幌子，向運匠強索每月2600元的「車隊費」及「排班費」，定期繳費的運匠才能懸掛集團所發給的觀光旅遊協會車頂燈，在招呼站區內排班載客。
警方調查，若有運匠不從，陳男暴力犯罪集團就派出豹堂成員恐嚇、砸車，還強拉運匠毆打，2年來非法獲利新臺幣400萬元。警方依恐嚇取財、恐嚇、槍砲及組織犯罪防制條例等罪嫌將陳男等10人送辦，並擴大追查中。
(中時)
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