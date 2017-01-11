NBA》無故離隊 羅斯解釋回家陪母親
羅斯前役在賽前無故離隊，導致尼克慘敗給鵜鶘，事後傳出羅斯是因為不滿教頭荷納塞克的調度，故意給他難堪，甚至《雅虎體育》沃神更是直言羅斯能否續留在尼克都將是問題，不過，羅斯在11日受訪時表示，之所以賽前突然離開球隊的主要原因是回家陪母親，已和球隊和隊友致歉，保證往後不會再發生這種事情。
羅斯說，「和球隊與隊友絕無關係，這是我第一次感覺到想要和家人在一起的強烈衝動，才會不顧一切地離開球隊。」
事件發生後尼克不斷與羅斯聯繫，但始終聯絡不上，對此羅斯解釋，當下不想和外界有任何聯繫，只想陪伴在母親身邊，目前已和球隊道歉。
尼克高層初步只對羅斯做出罰款，而沒有禁賽處分，因此，尼克12日在客場挑戰七六人的時候仍會讓羅斯出賽。荷納塞克表示，如果羅斯能調整好狀況的話，他將會先發上場。
(中時電子報)
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