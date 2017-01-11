台灣樂天：廉航效應讓日本熱門觀光城市大洗牌
2016年日本最夯的旅遊地，不是東京、京都或北海道，而是「瀨戶內島」。
根據樂天旅遊訂房網站公佈2016年統計數據，香川縣高松、讚岐、香川東部地區今年因「瀨戶内國際藝術祭」成為爆紅旅遊地，勇奪外國觀光客全年度成長率第一，第二名的岡山縣岡山市位處關西絕佳地理位置，受惠於今年台灣廉航增設之新航點，到訪率大幅推升，第三名福岡縣福岡市（天神・中洲・百道浜）、糸島則有機場免稅店開幕輔以廉航效應，以近乎翻倍的成長率緊追在後。
在2016排行榜中，發現圍繞東京、富士山、箱根、京都、大阪等主要熱門旅遊地點但又不屬於黃金路線的地區占了排行榜一半，可見觀光客越來越嚮往獨具個人風格的旅遊新趨勢正新興。
包括香川縣高松、讚岐、香川東部地區的年成長率高達241.6％，約3.5倍，源於2016年散佈於香川縣、直島等地的「瀨戶内國際藝術祭」廣受歡迎，作為主要交通轉運地的高松成為觀光據點之一。
除此之外，2016因屬閏年，許願就會實現的正反向遍路巡禮「逆參訪」也在當地進行，因此以遍路巡禮目的主題旅行也吸引許多旅客來此。
虎航於2016年開設直飛新航點的岡山，是第一家飛往岡山的廉價航空，在虎航的強力促銷宣傳下，台灣人前往岡山的住宿天數或人數不僅成長將近4倍，更是全球第一，可見廉航效應威力強大。
第三名的福岡縣福岡市（天神、中洲、百道浜）和糸島，以世界第一的博多港渡輪停港量為而聞名，原本就是相當具有人氣的旅遊地點，2016年4月因天神地區九州第一家機場型的免稅店開幕，並於9月受惠於釜山航空、德威航空兩家廉價航空加開之「福岡 – 大邱」航線，帶動韓國觀光客旅遊人數，推升整體觀光人氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。