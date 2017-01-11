台灣樂天：廉航效應讓日本熱門觀光城市大洗牌

2016年日本最夯的旅遊地，不是東京、京都或北海道，而是「瀨戶內島」。

根據樂天旅遊訂房網站公佈2016年統計數據，香川縣高松、讚岐、香川東部地區今年因「瀨戶内國際藝術祭」成為爆紅旅遊地，勇奪外國觀光客全年度成長率第一，第二名的岡山縣岡山市位處關西絕佳地理位置，受惠於今年台灣廉航增設之新航點，到訪率大幅推升，第三名福岡縣福岡市（天神・中洲・百道浜）、糸島則有機場免稅店開幕輔以廉航效應，以近乎翻倍的成長率緊追在後。

在2016排行榜中，發現圍繞東京、富士山、箱根、京都、大阪等主要熱門旅遊地點但又不屬於黃金路線的地區占了排行榜一半，可見觀光客越來越嚮往獨具個人風格的旅遊新趨勢正新興。

包括香川縣高松、讚岐、香川東部地區的年成長率高達241.6％，約3.5倍，源於2016年散佈於香川縣、直島等地的「瀨戶内國際藝術祭」廣受歡迎，作為主要交通轉運地的高松成為觀光據點之一。

除此之外，2016因屬閏年，許願就會實現的正反向遍路巡禮「逆參訪」也在當地進行，因此以遍路巡禮目的主題旅行也吸引許多旅客來此。

虎航於2016年開設直飛新航點的岡山，是第一家飛往岡山的廉價航空，在虎航的強力促銷宣傳下，台灣人前往岡山的住宿天數或人數不僅成長將近4倍，更是全球第一，可見廉航效應威力強大。

第三名的福岡縣福岡市（天神、中洲、百道浜）和糸島，以世界第一的博多港渡輪停港量為而聞名，原本就是相當具有人氣的旅遊地點，2016年4月因天神地區九州第一家機場型的免稅店開幕，並於9月受惠於釜山航空、德威航空兩家廉價航空加開之「福岡 – 大邱」航線，帶動韓國觀光客旅遊人數，推升整體觀光人氣。

(中時)