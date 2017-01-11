長照財源 朝野仍有歧見
立法院臨時會將處理長期照顧服務法部分條文修正草案，朝野黨團對於長照要不要採取保險制，以及長照財源的穩定性等問題，各有不同的意見與看法。
立法院院會日通過朝野立法院黨團協商結論，9日將協商電業法與長期照顧服務法部分條文修正草案，9日到11日在院會完成修法程序。
長照修正草案中最有爭議的部分就是長照財源，按行政院的規劃，長照財源除每包菸的菸稅調高新台幣20元外，遺贈稅率也將從現行10%提高到最高20%，並採10%、15%及20%三級累進稅率。
國民黨立委顏寬恆日前在朝野協商時表示，政府禁菸、卻又要增加菸稅，是不是鼓勵人家抽菸做公益，政府不是自打嘴巴嗎？他說，為何不採用調整營所稅、長照保險制度等方式。
國民黨立委陳宜民說，調整菸稅會讓年輕人抽菸找到藉口，但抽菸對身體很不好，不應該從調整菸稅著手。
對於國民黨團提出修正動議，希望長照2年後用保險替代，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為不可行。朝野對於長照是否採取保險制度，以及長照來源是否採用調整菸稅、遺贈稅沒有共識。
全案目前仍在進行朝野協商中，國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏提出附帶決議，要求如果長照基金額度不足330億元，缺額應先由政府預算撥充，且主管機關應於半年內通盤檢討長照財源建置，並在修法施行後5年內，將基金額度擴增至1000億元。
目前朝野協商對這項修正動議還沒有達成共識，如果協商沒有共識，預計今天就將以表決決定。1060111
(中央社)
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