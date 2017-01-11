強佔高鐵計程車排班區 檢警掃蕩黑幫
竹聯幫豹堂從民國104年起，長期霸佔高鐵台中烏日站計程車排班區，並每月強收「車隊費」及「排班費」新台幣2600元，檢警專案小組昨天兵分多路將陳姓主嫌等10人緝捕到案。
刑事警察局中部打擊犯罪中心今天指出，有槍砲、傷害、組織犯罪前科的陳姓主嫌，從104年起為霸佔高鐵台中烏日站7號出口的公有免費排班計程車招呼站，以顧問名義結合「龍谷交通有限公司」，控制排班計程車司機。
警方調查，若計程車司機要在此排班載客，便需按月繳交「車隊費」及「排班費」2600元，不按時繳交者，便由豹堂成員出面持槍威脅恐嚇、砸車。
此外，此集團在去年8月間，為躲避台中市政府及警方查緝，除暫停收取費用外，並強迫計程車司機以維持生存名義口號舉布條抗議，造成台中市政府及高鐵公司困擾。
刑事警察局中部打擊犯罪中心與台中市警局烏日分局、調查局台中市調處等單位組成專業小組，經長期蒐證，昨天兵分多路持搜索票及拘票逮捕陳姓主嫌等10人，並起獲改造手槍子彈1顆、球棒3枝、會費收款單1批、本票16份、借據9份、龍谷交通公司背心10件等證物。
警方初步估計，此暴力犯罪集團至今已非法獲利400萬元。全案訊後依恐嚇取財、槍砲及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。1060111
(中央社)
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