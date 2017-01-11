發燒肌肉痠多日 男肉販確診染漢他病毒

一名男性肉販日前出現發燒、肌肉痠痛、畏寒等症狀，今天確診感染漢他病毒出血熱，疾管署呼籲年節大掃除，應特別清除老鼠可能躲藏死角，如發現鼠類排泄物應以稀釋漂白水消毒。

衛福部疾管署今天公布新增1例漢他病毒出血熱確定病例，個案是一名南部57歲男性，從事肉品販售，近期活動地以住家及工作地為主，無旅遊史，去年12月23日出現發燒、肌肉痠痛、畏寒等症狀到診所就醫，因症狀持續到25日，至醫院就醫並收治住院，經醫院通報採檢，於今天確認感染漢他病毒出血熱。

疾管署指出，目前個案症狀改善並已出院，同住家人無疑似症狀。衛生單位已啟動疫情調查，並針對個案活動地至少半徑200公尺範圍進行捕鼠滅鼠及民眾衛教等防治工作。

根據疾管署統計，國內每年漢他病毒出血熱病例數為零星個案，2008年至目前共有11例確定病例，其中9例為男性，年齡層多落在50歲至59歲。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，主要症狀包括突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

農曆年節將至，疾管署提醒民眾大掃除時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建築物中的鼠類，並採取相關防鼠措施，避免疫情發生。

疾管署呼籲，如發現鼠類排泄物，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以100cc市售漂白水加1公升清水製作稀釋漂白水，潑灑在可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。1060111

(中央社)