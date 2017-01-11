媒體稱俄握有不利資料 川普斥政治追殺

在有媒體報導美國總統當選人川普已獲簡報，稱俄羅斯握有不利於他的私人和財務資料後，川普今天痛斥這是「政治追殺」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國情治首長上週向川普簡報，說俄國涉嫌干預美國選舉，並呈送給他一份關於這些爆炸性消息的摘要。

川普在推特（Twitter）說：「假新聞 - 完全就是政治追殺！」

數家美國媒體在沒有證實檔案內容下，刊登摘要所依據的35頁檔案，其中包含高度猥褻資料，並已在華府流傳好幾個月。（譯者：中央社張曉雯）1060111

(中央社)