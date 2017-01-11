洪慈庸：面對國際 不分黨派都是台灣隊

時代力量籍立法委員洪慈庸今天表示，跟隨總統蔡英文出訪期間，在僑宴及各場合中結識的台灣青年讓她體悟，在國內政策立場可以不一樣，但面對國際，「不分黨派，都是台灣隊」。

她說，不論面對多嚴苛考驗，台灣一定要往對的方向前進，一定要成為「一個正常的國家」，這是共同目標，一起努力。

蔡總統7日展開9天8夜「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，隨團成員包括洪慈庸等人。

洪慈庸上午在社群網站臉書（Facebook）上發文，並附上自拍照表示，正在尼加拉瓜總統奧蒂嘉（DanielOrtega）就職典禮，天氣很好、天空很藍，也獻上台灣祝福。1060111

(中央社)