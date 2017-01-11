尼加拉瓜承諾 力挺台灣擴大國際參與

中華民國總統蔡英文訪問友邦尼加拉瓜期間，尼加拉瓜當局今天表示，他們希望讓台灣能獲得更多國際認可。

路透社引述尼加拉瓜國營媒體報導，尼國總統奧蒂嘉（Ortega）會繼續支持台灣。尼加拉瓜正尋求中國大陸投資一條大型運河，以便與巴拿馬運河競爭。

奧蒂嘉於國營媒體上談及台灣時說：「我們仍在進行奮鬥、一場攸關公平合理的奮鬥，以便讓台灣人民能持續融入聯合國附屬的國際組織。」

與蔡總統會面的奧蒂嘉代表團成員巴杜達諾（Alvaro Baltodano）表示，他不預期蔡總統的到訪，會讓尼國與大陸的關係複雜化，「我們向來與中國和台灣都保持這種友好關係」。1060111

(中央社)