海巡押解越南偷渡客 犯嫌扳壓車窗脫逃

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海巡署日前查獲漁船「穩順滿66號」載著40名越南偷渡客，未料押解過程中，1名男偷渡客謊稱頭痛想吐，查緝員打開1/3車窗讓他透氣，犯嫌竟扳壓車窗跳出逃逸無蹤。

海巡署北部地區巡防局表示，40名越南偷渡客中，多數沒攜帶證件，初步研判有多人曾在台打工，略懂國語，專案小組逐一押解到移民署宜蘭專勤隊按壓指紋，以確認真實身分。

過程中由宜蘭機動查緝隊2名查緝員負責押解的30多歲范姓男子，范男謊稱身體不適、頭痛想吐，要求停車，但遭查緝員拒絕後，改口要求開車窗透氣，基於人道立場及安全考量，查緝員僅開1/3車窗間隙供透氣。

未料，車輛行駛到宜蘭縣冬山鄉冬山路一段附近時，范男瞬間用盡全身力氣將車窗往下扳壓，並竄出車窗逃逸，押解人員徒步上前追捕，因逃脫路線地形複雜且天色昏暗，仍被擺脫逃逸。

海巡署北部地區巡防局立即成立「緊急應變小組」，並呈報宜蘭地檢署，同時動員大批警力地毯式搜索，另逐一查訪目擊者及調閱監視器畫面，且派員在火車站及客運公司埋伏。

經清查後，范姓男子去年2月間曾遭遣送出境，查緝隊目前正清查犯嫌遺留證物，逐一比對他可能在台聯繫對象及藏匿地點，現正擴大追捕中。1060111

(中央社)